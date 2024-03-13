Премьер Эстонии не стала исключать отправку военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что республика не направит на Украину своих военных, назвав Россию «прямой угрозой» для страны. Ее слова приводит «РИА Новости».

У Каллас спросили, есть ли у Эстонии планы послать солдат на помощь Киеву в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона.

«О вводе наземных войск речи никогда не шло. Никто не говорил об отправке наземных войск. В английском языке это ground troops, troops on the ground или soldiers on the ground — это солдаты в конкретной стране», — ответила премьер-министр, указав, что «разные страны присылают солдат для помощи с обучением украинцев».

После этого от Каллас в парламенте потребовали гарантий о том, что Эстония не станет вмешиваться в военные действия на Украине. Однако она отказалась их давать, объяснив это тем, что «обстоятельства могут измениться».

«По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза», — заключила Каллас.

Ранее Макрон заявлял, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Более того с аналогичным утверждением еще неделю назад выступала в парламенте Эстонии и сама Каллас.