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Макрона уличили в желании нагнать страх на французов

Президент Франции Эммануэль Макрон находится в полном бреду, когда говорит об экзистенциальной угрозе для страны из-за украинского вопроса. На это в соцсети X указал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Макрона уличили в желании нагнать страх на французов
© ТАСС

Политик отметил, что подобными заявлениями французский лидер мог бы оправдать даже ядерную атаку. Филиппо предположил, что Макрон желает нагнать страх на соотечественников.

Ранее Филиппо прокомментировал статью о реакции французских военных на предложение Макрона отправить вооруженные силы страны на Украину. Он подчеркнул, что армия не поддерживает позицию французского лидера по Украине.

В феврале Макрон заявил, что для установления безопасности в Европе необходимо поражение России в конфликте на Украине. Он также подчеркнул, что рассматривает возможность отправки войск стран Евросоюза для помощи Вооруженным силам Украины.

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