Суд снял с Трампа ряд обвинений

Суд штата Джорджия снял с 45-го президента США Дональда Трампа шесть обвинений во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Кроме того, обвинения были сняты с адвоката Боба Чили и ряда других соратников бывшего главы государства, пишет Independent.

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По данным газеты, судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи отклонил обвинения против Трампа во вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Журналисты отметили, что обвинения также были сняты с бывшего прокурора Джона Истмана, чиновника от штата Джорджия Рэя Столлингса Смита-третьего, бывшего адвоката экс-президента Руди Джулиани и руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза.

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Судья при оглашении своего решения использовал формулировку «за недостатком улик».

Ранее Трамп сообщил, что намерен в случае победы на выборах в 2024 году помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.