Европарламент одобрил первый в мире закон, который регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ). NSN.FM

Страны ЕС и Европарламент в минувшем году достигли соглашения после трех дней напряженных переговоров. Текст закона должен быть ратифицирован обеими сторонами, прежде чем он вступит в силу. Как ожидается, это может произойти в 2026 году. Среди прочего закон призван способствовать регулированию использования таких технологий, как чат-бот ChatGPT, и систем биометрической идентификации в реальном времени. ТАСС

Отмечается, что документ также предполагает создание инфраструктуры управления рисками, связанными с искусственным интеллектом на европейском уровне. Говорит Москва

Кроме того, депутаты потребовали гарантировать, что системы ИИ останутся подконтрольными человеку. Деловая газета "Взгляд"