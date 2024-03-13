Сырский признал тяжелое положение ВСУ на линии противостояния

Обстановка на восточном фронте для Украины остается сложной из-за наступательных действий российских войск на ряде направлений, признал главком ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет РИА «Новости».

Военачальник уточнил, что в среду, 13 марта, вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил позиции бригад на передовой.

«В целом оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести [масштабные боевые] действия», — отметил Сырский.

По его данным, ВС РФ наиболее активно продвигаются в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

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Сырский констатировал, что после анализа обстановки принял необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ.