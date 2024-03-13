Наступательные операции Украины ничего не принесли и только ослабили ее, считает американский предприниматель Илон Маск. Lenta.ru

"Около года назад я писал, что Украине не следует тратить жизни своих людей на атаки против прочно укрепленных российских позиций и что [Вооруженным силам Украины] следует укреплять свои позиции. Вместо этого на бесполезные наступательные операции были потрачены жизни, а в результате это ничего не принесло и только ослабило Украину", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя информацию о том, что Украина строит три линии обороны протяженностью 2 тыс. км. ТАСС

Маск добавил, что в настоящее время Украине следует укреплять свои позиции подальше от нынешней линии соприкосновения. NSN.FM