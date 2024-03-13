МИД Украины допустил участие России в саммите по формуле Зеленского

Украина допускает участие России во втором саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Дмитрий Кулеба в интервью Sky News Arabia.

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Кулеба прокомментировал согласие президента Швейцарии Виолы Ахмерд на проведение саммита по формуле Зеленского. По его мнению, пришло время подумать о мире. Дипломат также добавил, что в первом саммите примут участие и арабские государства.

«Россия может принять участие после этого во втором саммите, который, как мы бы хотели, стал бы окончанием конфликта», — заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что обсуждение должно проходить на основе Устава ООН и инициативы украинского президента.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак допустил приглашение России на саммит по формуле Зеленского. Он также сообщил, что в настоящий момент Киев ведет работу над проектом соглашения.