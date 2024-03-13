Британцы назвали любимого члена королевской семьи
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала любимым среди британцев членом королевской семьи. Об этом сообщает газета The Standart со ссылкой на данные опроса Ipsos.
Предпочтение принцессе Уэльской отдали 38% опрошенных. Второе место занял ее муж принц Уильям, которого назвали любимым 36% респондентов. Третье место заняла принцесса Анна (26%), а последующие — король Карл III (23%) и его жена Камилла (12%).
Принца Гарри любимым назвали 11% респондентов, а его супруга Меган Маркл нашла поддержку только у 7% британцев. Оба за последний год потеряли по три процентных пункта в рейтинге.
Отметим, что опрос прошел до того, как 10 марта появилась первая фотография принцессы Кейт с детьми после операции на брюшной полости. Она вызвала бурное обсуждение в Сети, поскольку на ней были видны признаки редактирования.
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В результате крупнейшие информационные агентства отозвали снимок из своих баз из-за подозрений в ретуши. Позднее Миддлтон объяснила, что фото взяли из ее архива, а она как любитель-фотограф любит иногда подредактировать свои кадры.