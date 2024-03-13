Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку Украине типов дальнобойных вооружений, которые требуют действий военнослужащих Германии и как следствие их присутствия в стране. RT на русском

"Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины", - сказал он. "Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию", - добавил канцлер. ТАСС

По его словам, немецкие военные не будут участвовать в помощи Вооруженным силам Украины для выбора целей и наведения ударов по позициям России. Lenta.ru