Меган Маркл выиграла иск против сводной сестры

Герцогиня Меган Маркл одержала победу в суде над своей сводной сестрой Самантой Маркл по делу о клевете. Об этом сообщает People.

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Судья Шарлин Ханивелл отклонила дело, так как Саманта Маркл не смогла доказать, что ее сестра оклеветала ее в интервью Опре Уинфри и в других беседах с журналистами. При этом родственница герцогини не сможет повторно подать иск.

Саманта Маркл заявляла, что Меган Маркл оклеветала ее, когда сказала в интервью Опре Уинфри, что росла единственным ребенком в семье. По словам родственницы герцогини, они с Меган были достаточно близки, когда жили в Лос-Анджелесе. Дело о клевете было возбуждено в марте 2022 года и прекращено в марте 2023 года после того, как судья установил, что Меган Маркл просто выражала «мнение о своем детстве и отношениях со сводным братом и сестрой». В ноябре Саманта Маркл снова передала дело в суд и потребовала с жены принца Гарри $75 тысяч.

Меган Маркл перестала общаться со своим отцом после того, как он продал прессе их с принцем Гарри фотографии накануне свадьбы в 2018 году. Томас Маркл отсутствовал на церемонии бракосочетания дочери, а к алтарю ее вел свекор — тогда еще принц Уэльский Чарльз, а теперь король Великобритании Карл III.