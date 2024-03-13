В Британии заметили важную деталь в интервью Путина

Читатели британской Daily Mail активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина, где он прокомментировал возможное появление американских войск на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению читателей, Запад все время провоцирует Россию, но Москва будет стремиться защитить свой суверенитет, поэтому к заявлениям Путина нужно прислушаться.

В Кремле прокомментировали интервью Путина журналисту Киселеву

Путин говорил, что возможное появление американских войск на территории Украины будет расцениваться Москвой как интервенция.

Он также отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но для этого все заинтересованные стороны должны учитывать нынешние реалии, а не руководствоваться только личными амбициями и своими "хотелками".