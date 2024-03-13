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В Британии заметили важную деталь в интервью Путина

Читатели британской Daily Mail активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина, где он прокомментировал возможное появление американских войск на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В Британии заметили важную деталь в интервью Путина
© РИА Новости

По мнению читателей, Запад все время провоцирует Россию, но Москва будет стремиться защитить свой суверенитет, поэтому к заявлениям Путина нужно прислушаться.

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Путин говорил, что возможное появление американских войск на территории Украины будет расцениваться Москвой как интервенция.

Он также отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но для этого все заинтересованные стороны должны учитывать нынешние реалии, а не руководствоваться только личными амбициями и своими "хотелками".

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