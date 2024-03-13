Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации по поводу конфликта на Украине в четверг, 14 марта. Об этом сообщает Le Monde.

Как отмечает издание, выступление французского лидера состоится на фоне одобрения Национальным собранием Франции правительственной стратегии в отношении Украины. Сегодня Сенат Франции рассмотрит ее окончательно и, скорее всего, поддержит его.

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Напомним, что в Национальном собрании за дальнейшую поддержку Украины в конфликте в Россией проголосовали 372 депутата. 99 парламентариев выступили против. Они критиковали отсутствие парламентского контроля за действиями президента. Несогласные с продлением поддержки депутаты напомнили, что Макрон без консультаций подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве со страной, которая находится в состоянии конфликта.

На заседании собрания выступил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Он заявил, что в российско-украинском конфликте наступил «переломный этап» и указал на «реальную, ощутимую опасность» для «повседневной жизни французского народа» в случае победы России. Политик призвал одобрить дальнейшую поддержку Киева.