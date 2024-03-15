Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы

Болгария впервые начнёт оформлять для граждан России шенгенские визы, это начнут делать с 1 апреля.

Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнётся после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», — сказали в посольстве.

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Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства».

Ранее Совет ЕС принял решение ввести «частичный «шенген» для Румынии и Болгарии с марта 2024 года.