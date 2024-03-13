Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал слова президента России Владимира Путина о принципах возможного применения ядерного оружия. Российская газета

"5 января 2022 года лидеры стран ["ядерной пятерки"] выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны, в котором говорится, что ядерную войну нельзя выиграть и она не может быть развязана, - сказал Ван Вэньбинь на брифинге. - Китай также обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала приверженность этим принципам". ТАСС

Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. Российская ядерная триада является более современной, чем триады других стран. Lenta.ru