Во Франции в возрасте 102 лет умер сын генерала Де Голля

В ночь со вторника на среду в возрасте 102 лет скончался адмирал Филипп де Голль, старший сын исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля. Об этом сообщает France 24.

Издание отмечает, что Филипп де Голль умер в Национальном институте инвалидов. Уточняется, что там он проживал последние годы.

Филипп Де Голль родился в Париже 28 декабря 1921 года. Он был старшим ребенком и единственным сыном генерала Шарля де Голля, первого президента Пятой Французской Республики. Филипп де Голль получил образование в Колледже Станислава де Пари. Там же учился его отец. Позднее он поступил на службу в военно-морской флот Франции. В период с 1986 по 2004 год де Голль был сенатором Франции от Парижа.

30 ноября прошлого года стало известно о смерти бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера. Он скончался на 101-м году жизни. Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте.