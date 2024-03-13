Белый дом: Байден проинформирован об интервью Путина Киселеву

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер Джо Байден проинформирован об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом она сказала в ходе брифинга.

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«Президент, безусловно, в курсе (заявлений Путина. — RT), я могу это сказать», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что в ходе интервью Путин сделал акцент на российскую ядерную доктрину.

Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

Ранее Владимир Путин не исключил, что, если США проведут ядерные испытания, российская сторона может сделать то же самое.