ЕС не сможет конфисковать доходы от активов России, сообщили СМИ

Европейский союз не сможет передать Киеву доходы от активов России в 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт не будет окончательно урегулирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Как заявил высокопоставленный чиновник при Евросоюзе, с начала спецоперации и до февраля 2023 года доходы, полученные от российских активов, составили 5,2 миллиарда евро. Так как Евросоюз решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Украине вплоть до окончательного урегулирования по итогам конфликта, так как получить к ним доступ задним числом будет очень сложно.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников написало, что руководство ЕС настаивает на том, чтобы уже к июлю 2024 года Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на 2-3 миллиардов евро.