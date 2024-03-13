Зеленский после взрывов в Кривом Роге пообещал ответные потери России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении в Telegram, что Киев намерен причинить "ответные потери" России после серии взрывов в Кривом Роге.

Он отметил, что спасательная операция в городе завершена после удара по многоэтажному зданию, который произошел вечером 12 марта. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также написал в Telegram, что в результате атаки на Кривой Рог пострадали 44 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, включая троих детей.

Он отметил, что более двадцати человек были госпитализированы. Министерство обороны России неоднократно заявляло, что не осуществляло удары по объектам гражданской инфраструктуры. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.