СМИ: на черном рынке жителям СНГ массово предлагают украинские паспорта

На нелегальном рынке появилось множество предложений от мошенников для жителей стран СНГ о приобретении "нового способа путешествий и переездов без границ" - украинского паспорта.

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Об этом сообщает издание "Фонтанка" после проведения собственного расследования. Издание отмечает, что если ранее самыми востребованными фальшивыми документами были внутренние паспорта России, водительские права и дипломы ВУЗов, то в последнее время все больше мошенников предлагают именно украинские документы.

По законам России за подделку документов предусмотрено уголовное наказание до трех лет лишения свободы как для изготовителей, так и для пользователей. Большинство предложений в интернете о помощи с получением украинских документов, по словам "Фонтанки", являются легальными услугами юристов для украинских беженцев, потерявших оригинальные документы по разным причинам. Однако в закрытых Telegram-каналах и пабликах в Facebook действуют мошенники, активно торгующие поддельными документами.

Одно из предложений, на которое наткнулись журналисты, звучит следующим образом: "Паспорт изготавливается из оригинальных бланков. Данные вносятся в госреестр через связи, вы получаете ИНН и свидетельство о рождении, также занесенное в реестр ЗАГСа. Паспорт имеет серию и номер, нанесенные перфорационным принтером. Все необходимые штампы присутствуют на страницах. В итоге вы получаете подлинный документ для использования". Другие продавцы предлагают оформление свидетельства о рождении с обещанием получения биометрического паспорта для свободных путешествий. Также можно купить бланк внутреннего паспорта Украины без заполнения за $2,5 тыс., который заявлен как "абсолютно чистый" с оригинальными водяными знаками. Издание рассказало о таких продавцах, скрывающихся за маской юридических консультаций и помощи в подготовке документов.