В оппозиции Австрии заявили, что Вена должна стать посредником по Украине

Председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил в эфире телеканала Oe24, что Австрии стоило бы выступить в качестве посредника по Украине, если представится такая возможность.

«Думаю, ещё есть реальный шанс превратить эту проигрышную для всех ситуацию в ситуацию, которая будет всем выгодна», — сказал Кикль.

При этом согласно ТАСС он добавил, что Австрия должна вести политику «активного нейтралитета».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости мирных переговоров по Украине и привлечения к процессу стран из разных частей света, включая БРИКС.

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