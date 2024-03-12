Ле Пен: вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне

Присоединение Украины к НАТО рискует привести к развязыванию мировой войны между ядерными державами. Такое заявление сделала глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что поддерживая присоединение Украине к альянсу и Евросоюзу, страны Запада серьёзно дестабилизируют аграрную политику и безопасность Европы

«Вступление Украины в НАТО фактически приведёт к перманентному состоянию войны на границе двух стран с риском перерастания в мировой конфликт с участием ядерных держав — России и Североатлантического альянса», — цитирует её ТАСС.

Ранее Ле пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается «играть в военачальника», когда говорит о возможной отправке войск на Украину.