$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

Ле Пен: вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне

Присоединение Украины к НАТО рискует привести к развязыванию мировой войны между ядерными державами. Такое заявление сделала глава французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ле Пен: вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне
© globallookpress.com

Она подчеркнула, что поддерживая присоединение Украине к альянсу и Евросоюзу, страны Запада серьёзно дестабилизируют аграрную политику и безопасность Европы

«Вступление Украины в НАТО фактически приведёт к перманентному состоянию войны на границе двух стран с риском перерастания в мировой конфликт с участием ядерных держав — России и Североатлантического альянса», — цитирует её ТАСС.

Ранее Ле пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается «играть в военачальника», когда говорит о возможной отправке войск на Украину.

В мире
Эммануэль Макрон
Марин Ле Пен
НАТО
ЕС
Украина
Франция