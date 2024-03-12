Соединенные Штаты в ближайшее время направят ВСУ пакет военной помощи стоимостью в $300 млн, рассказал на брифинге советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон отправит на Украину пакет военной помощи, в который войдут ракеты ATACMS, снаряды калибром 155 мм для гаубиц, боеприпасы для M270 MLRS и M142 HIMARS.

«Сегодня от лица президента США Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в $300 млн для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд», — уточнил Салливан.

Советник заметил, что собрать средства на ракеты и снаряды удалось благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, заключенных в 2023 году Пентагоном.

Чиновник уточнил, что боеприпасов, которые войдут в новый пакет, ВСУ «хватит на пару недель».

США планируют отправить на Украину ракеты ATACMS

Ранее сообщалось, что страны ЕС близки к соглашению по новому пакету военной помощи Киеву на €5 млрд. Перечень вооружений и военной техники, которые войдут в него, не раскрывался.