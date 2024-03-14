На Украине раскритиковали новый транш от США

Новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, который Соединенные Штаты Америки направят Украине, будет иметь минимальное влияние на ход конфликта. Об этом газете The New York Times заявил глава неправительственной организации «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергей Кузан.

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«Это суммы, которые тратятся в течение нескольких недель», — пояснил Кузан.

Как отмечает издание, первый в 2024 году пакет американской помощи Украине меркнет в сравнении с предыдущими многомиллиардными траншами США. Уточняется, что в его рамках Киев получит ракеты Stinger, снаряды для артиллерии и противотанковое оружие.

Ранее в Белом доме заявили, что нового пакета американской помощи Украине хватит на очень короткие сроки. Как сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, речь идет не о месяцах, а о паре недель.

Ранее, 13 марта, в Киеве также пожаловались на серьезную нехватку европейских боеприпасов. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал планирующиеся в рамках чешской инициативы поставки недостаточными. По его словам, ВСУ для покрытия потребностей надо в три раза больше снарядов.