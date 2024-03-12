Администрация Байдена отказала Дуде во встрече с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в США хотел встретиться с бывшим американским главой Дональдом Трампом, но Белый дом отказал в этом. Об этом сообщает портал «Смотрим».

Там напомнили, что Дуда прибыл в США с визитом вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В рамках поездки у них запланированы встречи с американским главой Джо Байденом и депутатами обеих палат Конгресса. Кроме того Дуда хотел встретиться с Трампом, но Белый дом не согласился на это.

Предполагается, что причиной отказа могли стать сообщения о том, что оппозиционная партия «Право и справедливость», активным членом которой является президент Польши, поддерживает Трампа.