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Администрация Байдена отказала Дуде во встрече с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в США хотел встретиться с бывшим американским главой Дональдом Трампом, но Белый дом отказал в этом. Об этом сообщает портал «Смотрим».

Администрация Байдена отказала Дуде во встрече с Трампом
© globallookpress.com

Там напомнили, что Дуда прибыл в США с визитом вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В рамках поездки у них запланированы встречи с американским главой Джо Байденом и депутатами обеих палат Конгресса. Кроме того Дуда хотел встретиться с Трампом, но Белый дом не согласился на это.

Предполагается, что причиной отказа могли стать сообщения о том, что оппозиционная партия «Право и справедливость», активным членом которой является президент Польши, поддерживает Трампа.

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