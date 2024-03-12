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Боррель обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны

Путь доставки продовольствия в сектор Газа закрыт, и Израиль использует голод как орудие войны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета Безопасности ООН, его цитирует РИА Новости.

Боррель обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны
© Lenta.ru
«Когда мы рассматриваем альтернативные пути для доставки гуманитарной помощи — по морю, по воздуху — мы должны напомнить, что мы вынуждены заниматься этим, так как естественный путь снабжения — по дорогам — закрыт искусственным путем, и голод используется как оружие войны», — отметил Боррель.

Евродипломат добавил, что 500 тысяч жителей Газы находятся на грани голода, и «население борется за свое выживание».

Боррель напомнил, что Израиль имеет право на самозащиту, но она должна вестись исключительно при соблюдении международного гуманитарного права. Глава евродипломатии выразил сомнения в том, что Израиль придерживается правил ведения войны.

11 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится на пути к абсолютной победе в конфликте с радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

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