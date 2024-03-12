Сийярто предрек Украине проигрыш в конфликте с РФ

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Такое заявление в интервью The Washington Times сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы уверены, что Украина не сможет выиграть эту войну против России, поскольку та сейчас набирает силу и продвигается вперед», — сказал он.

При этом, по словам Сийярто, РФ также пока не может «выиграть войну против Запада». Таким образом он считает, что в итоге конфликт «обязательно закончится переговорами». В этом вопросе самым главным являются их сроки, отметил глава МИД Венгрии.

«Мы единственное государство-член НАТО, которое не поставляет оружие на Украину, потому что понимаем, что чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет длиться война и тем больше людей погибнет», — добавил Сийярто.

На этом фоне он обратился к Западу с призывом «приложить усилия, чтобы заключить мир, а не обострять войну».