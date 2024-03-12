Во Франции выступили против присоединения Украины к ЕС и НАТО

Лидер левой фракции «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар выступил против присоединения Украины к Евросоюзу (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

При этом Бомпар подчеркнул, что эту позицию также разделяют его сторонники во фракции. По его словам, на данном этапе Евросоюз не может позволить принять в себя еще одну страну, так как альянс не имеет социального и налогового единства, а прожиточный минимум в странах-членах ЕС не превышает 200 евро.

Кроме того, Бомпар также высказался против вступления Украины в НАТО.

«Для нас НАТО — это альянс из прошлого, постепенно надо начать обходиться без него. Франции необходимо отойти от военных заказов, интегрированных с НАТО. Мы не хотим быть подчинены интересам никакого другого государства. Мы хотим быть независимыми, Франция должна сама обеспечивать свою безопасность. Мы также не поддерживаем расширение НАТО и вступление в него Украины», — заявил он.

Политик добавил, что Европе необходимо и дальше оказывать помощь Украине, но «не за счет уничтожения нашего сельского хозяйства и производства». Он также призвал власти Франции подтолкнуть Киев к мирным переговором

Ранее во Франции высказались против отправки военных на Украину.