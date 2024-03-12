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Во Франции выступили против присоединения Украины к ЕС и НАТО

Лидер левой фракции «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар выступил против присоединения Украины к Евросоюзу (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

Во Франции выступили против присоединения Украины к ЕС и НАТО
© РИА Новости

При этом Бомпар подчеркнул, что эту позицию также разделяют его сторонники во фракции. По его словам, на данном этапе Евросоюз не может позволить принять в себя еще одну страну, так как альянс не имеет социального и налогового единства, а прожиточный минимум в странах-членах ЕС не превышает 200 евро.

Кроме того, Бомпар также высказался против вступления Украины в НАТО.

«Для нас НАТО — это альянс из прошлого, постепенно надо начать обходиться без него. Франции необходимо отойти от военных заказов, интегрированных с НАТО. Мы не хотим быть подчинены интересам никакого другого государства. Мы хотим быть независимыми, Франция должна сама обеспечивать свою безопасность. Мы также не поддерживаем расширение НАТО и вступление в него Украины», — заявил он.

Политик добавил, что Европе необходимо и дальше оказывать помощь Украине, но «не за счет уничтожения нашего сельского хозяйства и производства». Он также призвал власти Франции подтолкнуть Киев к мирным переговором

Ранее во Франции высказались против отправки военных на Украину.

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