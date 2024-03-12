WP: Трамп спрашивал у Маска, заинтересован ли он в покупке Truth Social

Претендующий на пост президента США Дональд Трамп спрашивал у предпринимателя Илона Маска, заинтересовал ли он в покупке «трамповской» соцсети Truth Social, сообщают источники американской газеты The Washington Post. RT на русском

По ее данным, прошлым летом Трамп выяснял, заинтересован ли Маск в приобретении проекта бывшего американского президента Truth Social. WP пишет, что предложение Трампа не привело к заключению сделки, однако факт ее обсуждения свидетельствует о том, что у них было больше контактов, чем считалось ранее. ТАСС

Ранее Илон Маск заявил, что не жертвует денег кандидатам в президенты США. Таким образом бизнесмен отреагировал на слухи о том, что Трамп встретился с ним для обсуждения финансирования предвыборной кампании. News.ru