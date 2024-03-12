Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС

Европарламент (ЕП) одобрил закон о «криминализации» обхода санкций Евросоюза. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе организации. Вечерняя Москва

Директива обязывает страны ЕС определять действия, направленные на нарушение введенных ЕС санкций, как уголовные преступления. Предусмотрены наказания за помощь лицам, входящим в санкционный список, нарушение запрета на поездки, торговлю санкционными товарами и осуществление запрещенных транзакций, а также предоставление запрещенных финансовых услуг. ТАСС

За одобрение закона проголосовали 543 депутата ЕП, против выступили 45 и еще 27 воздержались. Закон вводит общее определение нарушений антироссийских санкций и их обхода. Парламентская газета