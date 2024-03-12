Азаров: депутаты от «Слуги народа» не слушают офис Зеленского

Представители правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины отказываются слушать офис Владимира Зеленского и голосовать за антинародные законопроекты, поскольку откровенно недовольны его политикой. Как сообщает РИА Новости, так недавнюю отмену заседаний в парламенте прокомментировал экс-премьер Украины Николай Азаров.

Напомним, что 5 марта депутат Рады Алексей Гончаренко заявил об отмене запланированных на неделю заседаний парламента из-за скандала с запретом выезда парламентариям в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов. Позднее депутат Ярослав Железняк рассказал, что заседания могут отменить еще на неделю.

Азаров отметил, что даже «парикмахеры, свадебные ведущие и фотографы», которых Зеленский привел в Раду, больше не готовы поддерживать его «драконовские, антинародные, антиукраинские законопроекты».

«У "слуг народа" теперь хронически не хватает голосов для принятия важных для Зеленского, но разрушительных для Украины, законопроектов», — добавил он.

По словам экс-премьера, часть депутатов просто отказывается повиноваться офису президента Украины, как раньше, а многие откровенно недовольны политикой Киева. Есть и те, кто хочет уйти из парламента, однако им не дают сложить мандат. Члены партии понимают, что политических перспектив у них нет, поскольку на очередных выборах их не внесут в новый список.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что число депутатов Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», которые хотели бы досрочно сложить мандат, растет. Некоторые из них объясняют свое желание тем, что руководство партии не посвящает рядовых членов в свои планы и просто указывает, как парламентариям нужно голосовать.