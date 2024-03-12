$90.63-0.1299.13+0.25
Войти в почту

Шольц подтвердил отказ от передачи Украине ракет "Таурус"

Канцлер Олаф Шольц решительно отказался от поставок крылатых ракет "Таурус" на Украину. По его словам, работа главы правительства состоит как раз в том, чтобы выражаться точно и не создавать ложных ожиданий, сообщает газета Kronen Zeitung.

Шольц подтвердил отказ от передачи Украине ракет "Таурус"
© РИА Новости

Шольц подтвердил, что не хотел бы оставлять украинцам систему наведения оружия без контроля бундесвера. Это невозможно без немецких солдат. Поэтому он отказывается от развертывания. В противном случае, Германия может быть втянута в конфликт.

Канцлер также не считает оправданным передавать крылатые ракеты Британии в рамках так называемого кругового обмена.

Ранее на этом настаивала министр иностранных дела страны Анналена Бербок. Предполагались поставки "Таурус" британцам, а взамен они передадут Украине из своих запасов ракеты большой дальности Storm Shadow.

В мире
Анналена Бербок
Олаф Шольц
Украина
Германия