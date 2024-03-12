Шольц подтвердил отказ от передачи Украине ракет "Таурус"

Канцлер Олаф Шольц решительно отказался от поставок крылатых ракет "Таурус" на Украину. По его словам, работа главы правительства состоит как раз в том, чтобы выражаться точно и не создавать ложных ожиданий, сообщает газета Kronen Zeitung.

Шольц подтвердил, что не хотел бы оставлять украинцам систему наведения оружия без контроля бундесвера. Это невозможно без немецких солдат. Поэтому он отказывается от развертывания. В противном случае, Германия может быть втянута в конфликт.

Канцлер также не считает оправданным передавать крылатые ракеты Британии в рамках так называемого кругового обмена.

Ранее на этом настаивала министр иностранных дела страны Анналена Бербок. Предполагались поставки "Таурус" британцам, а взамен они передадут Украине из своих запасов ракеты большой дальности Storm Shadow.