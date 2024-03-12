В Индии разбился военный самолет

Легкий многоцелевой истребитель ВВС Индии Tejas разбился во вторник, 12 марта, недалеко от города Джайсалмер в штате Раджастан. Об этом пишет Times of India.

Пострадавших и погибших в результате крушения нет, пилот благополучно катапультировался.

В ВВС Индии создали комиссию для расследования происшествия.

Крушение произошло примерно в ста километрах от пустыни Тар, где в это время шли масштабные маневры Bharat Shakti, в которых принимали участие сухопутные войска, ВВС и ВМС Индии.

По словам военных источников индийских СМИ, Tejas должен был принять участие в маневрах.

Прототип Tejas совершил первый полет в начале 2001 года, серийное производство этого самолета стартовало в 2007 году. Индийские чиновники заявили, что крушение в марте 2024-го стало первым для Tejas.