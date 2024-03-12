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Фон дер Ляйен пригрозила Ирану санкциями за возможные поставки ракет России

Евросоюз может ввести санкции против Ирана в случае возможных поставок баллистических ракет России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее выступления на конференции доступна на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен пригрозила Ирану санкциями за возможные поставки ракет России
© РИА Новости
«Мы готовы ответить дополнительными санкциями в случае, если Иран предоставит России баллистические ракеты», — пригрозила чиновница.

РФ и Иран обладают огромным потенциалом развития сотрудничества

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон и его союзники планируют принять жесткие меры, если Иран продаст России баллистические ракеты для использования их в боевых действиях на территории Украины.

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