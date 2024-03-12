Во Франции высказались против отправки военных на Украину

Евродепутат от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил против возможной отправки французских военных на Украину. Lenta.ru

По его словам, фракция его партии намерена воздержаться от голосования во вторник в Национальном собрании (нижней палате парламента) по соглашению о сотрудничестве в области безопасности между Францией и Украиной, подписанному Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским 16 февраля. "Мы воздержимся в ходе голосования по этому документу по очень простым причинам: в этом тексте, который мы, может, и могли бы поддержать, исходя из его принципов, есть красные линии. Это [поддержка] присоединения Украины к ЕС <...> и кандидатуры Киева в НАТО", - сказал Барделла. ТАСС

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками в связи с его воинственной риторикой в отношении России. Российская газета