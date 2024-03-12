Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social о намерении освободить участников штурма Капитолия, если одержит победу на грядущих президентских выборах. RT на русском

"Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут: закрытие границы и <...> освобождение незаконно заключенных в тюрьму заложников (участников штурма Капитолия - прим. ТАСС) 6 января", - написал Трамп в соцсети Truth Social. ТАСС

Трамп неоднократно выражал сочувствие участникам беспорядков. Шестого января 2021 года его сторонники вступили в жестокие столкновения с правоохранительными органами и штурмовали Капитолий США, протестуя против итогов выборов в 2020 году, сообщает The Hill. Российская газета