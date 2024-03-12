В Грузии назвали цель своей политики в отношении России

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии намерены и дальше проводить прагматичную политику в отношении России. RT на русском

"Что касается задач, они остаются теми же. Вы знаете, какой режим отношений [с Россией]. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономическими отношениями. Поручения, которые могли быть даны [Каджае], касаются этого", - сказал премьер журналистам. ТАСС

11 марта Георгий Каджая стал новым советником в вопросах отношений с Россией по поручению Ираклия Кобахидзе. Газета.Ru