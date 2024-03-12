В Беларуси началось выдвижение кандидатов в члены парламента и ВНС

Очередной этап избирательного марафона объявлен в Беларуси. С 12 марта в десятимиллионной республике, информирует БЕЛТА, начинается выдвижение кандидатов в члены верхней палаты национального парламента.

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Совет Республики, как известно, является палатой территориального представительства, порядок формирования в которую сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов верхней палаты избираются от каждой области и города Минска тайным голосованием местными советами депутатов, а восемь членов назначаются главой государства.

В этот же день, сообщает агентство, стартует и выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС). Согласно действующему законодательству, их выдвижение осуществляется областными и городскими организационными структурами, а избрание - высшими органами субъектов гражданского общества из числа членов этих субъектов.

В ЦИК напоминают, что законом предусмотрены определенные требования к кандидатам в делегаты ВНС: гражданство РБ, наличие избирательного права, постоянное проживание на территории страны, отсутствие непогашенной судимости, отсутствие гражданства другого государства и документов иностранных государств, предоставляющих право на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.

При этом следует учитывать, что одно и то же лицо не может быть кандидатом в делегаты ВНС от гражданского общества и от местных советов депутатов.

Выдвижение кандидатов в делегаты ВНС завершится 31 марта, а выборы делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества пройдут с 1 по 10 апреля.

В ЦИК напомнили, что предельная численность делегатов ВНС составляет 1200 человек. Делегатами ВНС являются: президент РБ, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, представители местных советов депутатов, представители гражданского общества.

Численность делегатов, подлежащих избранию от местных советов депутатов, - 290 человек, от гражданского общества - 400 человек. Делегатами ВНС от местных советов депутатов являются представители каждой области, которые избираются областными советами депутатов из числа депутатов местных советов депутатов областного, базового и первичного территориальных уровней. Все депутаты Минского городского Совета депутатов являются делегатами ВНС, их избрание в качестве делегатов ВНС не проводится.

Стало также известно, что ЦИК планирует установить итоги выборов делегатов ВНС не позднее 18 апреля текущего года, а 25 апреля считается предельным сроком созыва первого заседания ВНС, сообщает агентство.