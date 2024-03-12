Китайские эксперты назвал цели турне спецпредставителя КНР по Украине

Европейское турне специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, который занимается ситуацией на Украине, направлено на поиск политического урегулирования и демонстрирует ответственный подход Пекина к урегулированию конфликта. Такую точку зрения экспертов приводит издание Global Times.

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В зоне украинского конфликта сохраняется крайне высокий градус противостояния. Стороны при этом стоят на своем и демонстрируют неготовность к компромиссам, указывается в материале. Тем не менее последние события вокруг кризиса позволяют допустить снижение напряженности, цитирует издание представителей экспертного сообщества.

Поездка Ли Хуэя была нацелена на проведение консультаций с целью обновить понимание Пекином ситуации на Украине. Это необходимое условие для дальнейших шагов по поиску путей выхода из кризиса, считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Чжан Хун.

Пекину было важно провести переговоры со всеми сторонам конфликта. После этого на основе актуализированной информации китайская сторона сможет более эффективно работать над выработкой предложений по прекращению огня, подчеркивает специалист.

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Еще одним признаком возможного изменения ситуации вокруг конфликта на Украине является заявление Папы римского Франциска о необходимости договариваться. Несмотря на то, что он подвергся критике на Западе, такая риторика все же показательный момент, полагает ученый из Национального института обменов и юридического сотрудничества ШОС Цуй Хэн.