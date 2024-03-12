Лидер Франции Эммануэль Макрон готов «ощипать» армию собственной страны ради новых поставок вооружения на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости.

В начале этого года президент Франции объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву. Тогда же министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция готова нарастить поставки боеприпасов и направлять на Украину по 3 тысячи снарядов 155-го калибра. Филиппо при этом обращает внимание на тот факт, что наращивание военных поставок для армии Украины идет в ущерб армии самой Франции.

Он указал, что сегодня свобода действий Франции ограничена, так как страна не располагает большими производственными и военными мощностями. Политик задался вопросом, насколько далеко власти готовы зайти, чтобы продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву: решат ли они «разобрать на части» армию Франции, обойдя закон «О военном программировании», или же в итоге остановятся.

«Я думаю, что для них нет границ, они готовы ощипать французскую армию до конца», — считает Филиппов.

Макрон заявил о «все более тяжелом» положении Украины на фронте