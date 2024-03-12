Во Франции признали готовность Макрона нанести ущерб своей армии ради Украины
Лидер Франции Эммануэль Макрон готов «ощипать» армию собственной страны ради новых поставок вооружения на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости.
В начале этого года президент Франции объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву. Тогда же министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция готова нарастить поставки боеприпасов и направлять на Украину по 3 тысячи снарядов 155-го калибра. Филиппо при этом обращает внимание на тот факт, что наращивание военных поставок для армии Украины идет в ущерб армии самой Франции.
Он указал, что сегодня свобода действий Франции ограничена, так как страна не располагает большими производственными и военными мощностями. Политик задался вопросом, насколько далеко власти готовы зайти, чтобы продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву: решат ли они «разобрать на части» армию Франции, обойдя закон «О военном программировании», или же в итоге остановятся.
«Я думаю, что для них нет границ, они готовы ощипать французскую армию до конца», — считает Филиппов.
Макрон заявил о «все более тяжелом» положении Украины на фронте