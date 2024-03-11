Директор ЦРУ предсказал утрату Украиной новых территорий

Украина потеряет в среднесрочной перспективе ряд территорий, если Соединенные Штаты не возобновят поставки ей оружия и военной техники, предупредил директор ЦРУ США Уильям Бернс. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава ведомства рассказал о ситуации на Украине на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

«Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — отметил Бернс.

Директор ЦРУ заметил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, а у США — время на оказание им помощи. Он добавил, что без масштабной помощи со стороны Вашингтона украинские военные смогут удерживать линию обороны до конца 2024 - начала 2025 года.

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В том случае, если Вашингтон возобновит поставки, Украина сможет вернуть контроль над потерянными территориями, резюмировал Бернс.