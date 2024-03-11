Зеленский прокомментировал идею Макрона об отправке войск на Украину

Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу BFMTV о ситуации на линии фронта. Он подчеркнул, что ВСУ по-прежнему не хватает снарядов.

Украинский лидер рассказал журналистам, что в марте ситуация на линии противостояния стабилизировалась, продвижение российских войск удалось остановить.

Вместе с тем, Зеленский признал, что ВСУ испытывали и испытывают трудности из-за нехватки боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и большого количества дронов.

По его словам, украинские инженеры продолжают строительство «трех линий укреплений» протяженностью более 1 тыс. км.

Кроме того, Зеленский прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправки экспедиционных корпусов на Украину.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

По его мнению, Украина не нуждается в иностранных войсках на своей территории. Вместе с тем, добавил он, Киев был бы рад прибытию «тренеров» и «технического персонала» из стран-членов НАТО.

Украинский лидер исключил любые переговоры с Россией. Он предположил, что они станут «глотком живительного воздуха» для Москвы, позволят РФ набрать и обучить новых солдат, расширить производство боеприпасов.