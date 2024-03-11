Столтенберг раскритиковал Макрона за несогласованные с НАТО высказывания

Североатлантический альянс исключает отправку подразделений на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует консультироваться по ключевым вопросам с членами альянса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее в Париже прошла конференция по украинской ситуации. Макрон в ходе мероприятия выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину.

Главы государств и правительств Великобритании, ФРГ, США, Швеции, а также ряда других стран не поддержали эту идею. По их словам, отправка экспедиционных корпусов не планируется.

«НАТО не планирует отправлять войска на Украину, и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек отметил, что участникам альянса, в том числе Макрону, необходимо обсуждать ключевые вопросы, консультироваться, приходить к единому подходу по этим темам. По его мнению, отправка войск любой страной или странами НАТО повлияет на весь альянс.

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Идея Папы Римского Франциска о «белом флаге» для Киева также исключается, заметил Столтенберг. Он добавил, что решение конфликта путем переговоров возможно, но до начала переговоров следует по-прежнему оказывать военную помощь Украине.