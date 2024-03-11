В Киеве признали желание вернувшихся из России детей уехать обратно

Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно. Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, передает РИА Новости.

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По его словам, в России были созданы лучшие условия для жизни и самореализации детей. Павличенко также признал, что это является серьезной проблемой для Киева, поскольку вернувшимся детям необходима помощь для адаптации к жизни на Украине. «Их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества», — отметил он.

В феврале РФ при посредничестве Катара вернула Украине 11 детей. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, это самая большая группа детей. Среди возвращенных — два ребенка с инвалидностью.

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В декабре 2023 года на Украину были возвращены шестеро детей. Все это время они находились в России вместе с родственниками отдельно от остальных членов семьи.