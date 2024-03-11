В немецком Пренцлау осквернили советский воинский мемориал

Неизвестные осквернили мемориал павшим во время Великой Отечественной войны советским солдатам в городе Пренцлау на северо-западе ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции федеральной земли Бранденбург.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в городском парке на Грабовштрассе. Неизвестные нанесли на мемориал граффити.

По информации газеты Bild, злоумышленники оставили на мемориале лозунги антироссийского содержания.

Ранее вандалы осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбензее. Повреждения получил барельеф на памятнике воинам-освободителям, сообщает «Радиоточка НСН».