Средства на поддержку Украины не вошли в проект бюджета Белого дома на 2025 год

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рекомендует Конгрессу увеличить оборонный бюджет страны до 850 миллиардов долларов в 2025 году. Соответствующее предложение было опубликовано в рамках составленного Белым домом проекта бюджета.

© Вечерняя Москва

Из документа следует, что сумма в размере 34 миллиардов долларов превышает запрос администрации у Конгресса по этой позиции в предыдущем году. При этом в проекте бюджета нет помощи для Украины.

В планы Штатов в следующем году входят ассигнования в размере 100 миллионов долларов на военную помощь Тайваню, 400 миллионов долларов на борьбу с мировым влиянием Китая и 25 миллионов на «борьбу с влиянием» России в Африке. Таким образом, администрация президента Штатов планирует заложить порядка 850 миллиардов долларов расходов страны на оборону, следует из документа.

Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

Украинские власти рассчитывали на получение новой помощи от Соединенных Штатов и Европейского союза в январе, из-за задержки Киев стал рассматривать «план Б» и даже «план С». Об этом рассказала изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Бывший президент США Дональд Трамп обещал, что не будет давать деньги украинским властям, если опять станет президентом, а без Штатов Европа не сможет финансировать конфликт, и он завершится. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.