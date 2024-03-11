В Литве поддержали идею отправки западных войск на Украину

Лидерам западных стран следует продолжить дискуссию об отправке западных войск на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Министр заметил, что поддерживает инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину, выдвинутую в ходе конференции о ситуации вокруг Украины.

«Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили», — отметил Ландсбергис.

Глава ведомства пояснил, что ВСУ выдвинули совершенно четкие требования: им необходимо современное оружие, в обязательном порядке требуются дальнобойные ракеты.

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По его мнению, эти требования следует выполнить как можно быстрее: «это срочная необходимость, у нас [западных стран] крайне мало времени». Он уточнил, что если Западу не удастся остановить Россию, то Киев будет вынужден пойти на переговоры на невыгодных условиях.