Дуда объяснил свою инициативу необходимостью «послать сигнал России»

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что его предложение повысить расходы стран Североатлантического альянса на оборону с 2% до 3% является своего рода сигналом для России. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, политик дал разъяснения о размерах оборонного бюджета перед вылетом в США для участия в мероприятиях по случаю 25-летия членства Польши в НАТО.

«Мы должны это сделать, чтобы показать России, что НАТО готова и что дает ответ на агрессивное поведение России», — отметил Дуда.

Президент Польши уточнил, что в ходе поездки в Соединенные Штаты посетит Конгресс США, где проведет переговоры как с представителями республиканцев, так и демократов.

Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

Кроме того, пояснил Дуда, он намеревается посетить на обратном пути Брюссель и встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе встреч с американскими политиками и главой альянса будут подняты вопросы об увеличении расходов на оборонный сектор до 3%, резюмировал польский президент.