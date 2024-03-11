В Госдуме оценили возможное влияние победы Трампа на украинский конфликт

Евросоюз без помощи США не сможет в достаточной степени выделять деньги на поддержку Украины, заявил в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, экс-президент Штатов Дональд Трамп, вновь участвующий в выборах главы государства, демонстрирует готовность в случае своей победы завершить украинский конфликт, прекратив финансирование Киева.

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Конечно, Евросоюз самостоятельно не в состоянии поддерживать Украину в том объеме, в котором требуется. Производство необходимых для артиллерии боеприпасов там в пять-шесть раз меньше, чем в России, цены на эти боеприпасы в 10 раз выше, чем в России. Европа не потянет, — пояснил депутат.

Он добавил, что Трамп действительно способен оказать влияние на скорейшее завершение украинского противостояния. Чепа напомнил, что именно США в свое время развязали конфликт, а теперь зашли в тупик, из которого нынешнему президенту Джо Байдену очень сложно выбраться. Поэтому Дональд Трамп перед выборами разыгрывает украинскую карту и если и не прекратит полностью поддержку Киева, то может резко сократить ее объемы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом 8 марта сообщил, что американский политик в случае переизбрания не собирается финансировать военные действия на Украине. Также Орбан высказал мнение, что в случае прекращения финансирования Вашингтоном в Европе не смогут поддерживать ВСУ, и тогда «эта война» закончится.