В ЕС ответили на слова Папы Римского о белом флаге Украины

Европейский союз (ЕС) выступает за мирные переговоры на условиях Украины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ на высказывание Папы Римского Франциска, в котором он призвал Киев «показать белый флаг» и начать мирные переговоры. Слова евродипломата передает РИА Новости.

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