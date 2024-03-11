Байден хочет привлечь внимание избирателей за счет бюджетного плана

Президент США Джо Байден намерен за счет нового бюджетного плана на 2025 год привлечь большее количество избирателей на свою сторону. Об этом сообщает телеканал ABC.

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«Байден в понедельник публикует бюджетный план, направленный на то, чтобы привлечь внимание избирателей: налоговые льготы для семей, снижение цен в сфере здравоохранения, меньший дефицит и более высокие налоги для богатых и корпораций», — говорится в сообщении.

При этом, по оценке ABC, предложение на 2025 финансовый год вряд ли будет принято палатой представителей и сенатом. Однако отмечается, что, если «бюджет Байдена» станет законом, дефицит можно будет сократить на $3 трлн за десятилетие.

До этого в конгрессе США смогли достичь договоренностей по поводу выделения денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября 2023 года. По данным издания, бюджет правительства США на 2024 финансовый год будет составлять около $1,66 трлн.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что США не смогут избежать крушения финансовой системы при том уровне госдолга, который сейчас есть у страны.